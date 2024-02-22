В Белоруссии пообещали ответить на формирование ударных группировок НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) может создавать ударные группировки под видом учений. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом под видом учений НАТО могут создаваться ударные группировки, ответ может быть адекватным», — сказал Хренин.

20 февраля председатель белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о беспрецедентном уровне всех видов разведки против Белоруссии.

До этого сообщалось, что учения Steadfast Defender-2024 посвящены подготовке к потенциальному конфликту России и НАТО.

14 февраля чешская газета Časopis argument писала, что в случае якобы возможного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс будет нацелен на Калининградскую область.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущую систему ядерного сдерживания в Европе хорошо работающей и заявил, что подрывать ее работу нельзя.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии вызывает опасение строительство на границе объектов в интересах НАТО.