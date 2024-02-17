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Военкор сообщил о подрыве партизанами эшелона с боеприпасами ВСУ

Военкор «Воевода»: партизаны уничтожили 60 тонн снарядов ВСУ под Винницей

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Sofiia Gatilova/Reuters

Партизаны взорвали эшелон с боеприпасами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – говорится в сообщении.

По данным автора канала, местные жители сообщили о громком взрыве, прозвучавшем около 7:00 16 февраля по местному времени. Они отметили, что в результате детонации груза с рельсов сошел железнодорожный состав, который следовал в Винницу из Молдавии.

Отмечается, что участок ж/д полотна был выведен из строя на несколько дней.

До этого экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в украинских лесах появились партизаны-анархисты, не желающие идти на фронт.

Военный эксперт Корнев отметил, что ВСУ скоро могут столкнуться с дефицитом техники и боеприпасов, даже несмотря на помощь Запада.

Ранее Белый дом нашел способ передать ВСУ миллионы снарядов в обход конгресса.

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