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В сети появилось первое фото Залужного после отставки

Залужный опубликовал первое фото после отставки с поста главкома ВСУ

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Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обновил свои социальные сети, опубликовав первую фотографию с момента отставки. Об этом пишет газета RG.RU.

На снимке генерал позирует вместе со своей супругой Еленой Залужной. Пара одета в военную форму, при этом дату и место съемки Валерий Залужный решил не уточнять.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии военачальника с должности главнокомандующего армией страны. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на указанном посту.

Позже газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что уволенный военачальник отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне. По данным издания, Валерий Залужный принял такое решение, так как должность посла считается гражданской.

9 февраля экс-главнокомандующий ВСУ сменил название своего официального канала в мессенджере Telegram. Генерал убрал из названия свою бывшую должность, заменив ее на свои имя и фамилию.

Ранее в Кремле прокомментировали отставку Валерия Залужного.

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