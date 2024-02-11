Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили склады украинской армии с авиационными средствами поражения. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка ДНР, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах», — сказано в заявлении.

11 февраля сообщалось, что ВСУ не смогли создать такую же мощную линию обороны, какая есть у российских войск.

Кроме того, подразделения группы войск «Центр» улучшили положение на переднем крае фронта Краснолиманского направления, при этом поразив живую силу бригады спецназначения «Азов» (организация запрещена в России).

До этого Минобороны сообщило, что ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении более 725 военных, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что страны НАТО вынуждены переосмыслить свою стратегию ведения боевых действий на фоне успешно организованной обороны Вооруженными силами России.