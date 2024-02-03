На Украине заявили, что Зеленский хочет добиться самовольного увольнения Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться того, чтобы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволился сам. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он <...> согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленскому крайне невыгодно увольнять главкома ВСУ указом президента. Как считает политолог, Залужный покинет свой пост на «вершине народного доверия» и быстро станет главной фигурой украинской оппозиции. По его мнению, к генералу примкнут все оппоненты Зеленского в Верховной раде и даже многие парламентарии из президентской фракции «Слуга народа».

2 февраля газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного.

До этого американский журналист Сеймур Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить Залужного.

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.