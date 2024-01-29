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В Минобороны РФ заявили о срыве попытки ВСУ улучшить позиции в двух районах

Минобороны: сорвана попытка ВСУ улучшить позиции под Угледаром и Старомайорским

Российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои позиции в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Александр Гордеев, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как рассказал Гордеев, подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении.

«Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, а также сорваны попытки противника усилить передовые позиции в районах Угледара и Старомайорского», — заявил он.

По его данным, ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня «Град» на базе пикапа, две ББМ, два автомобиля, беспилотник и до 80 военнослужащих.

Он добавил, что российские войска также отразили атаку 128-й бригады теробороны ВСУ в районе Приютного.

26 января сообщалось, что ВС РФ поразили районы скопления техники ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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