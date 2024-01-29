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Минобороны Украины проводит обыски в областных военкоматах

Глава МО Украины Умеров заявил, что в военкоматах регионов выявлены нарушения

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в военкоматах регионов страны выявлены многочисленные нарушения. Об этом Умеров заявил в социальных сетях.

«Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальный центр комплектования. — «Газета.Ru) <...> в регионах. Фиксируем множество нарушений», — пишет Умеров.

На Украине военные комиссариаты называются территориальными центрами комплектования. При предыдущем министре обороны Алексее Резникове в украинских ТЦК также были обнаружены массовые нарушения — в первую очередь, в связи с коррупцией. Сотрудники военкоматов за денежное вознаграждение позволяли подлежащим мобилизации гражданам либо получать бронь, либо отсрочку от призыва, либо незаконные разрешения на выезд за границу.

По данным украинских правоохранительных органов, стоимость «услуг» ТЦК составляла от нескольких тысяч долларов.

До этого на Украине депутатам городского совета раздали повестки во время сессии, куда их созвали под предлогом церемонии посмертного награждения местного военнослужащего.

Планировалось раздать 10 повесток, но удалось вручить только семь — трое депутатов не пришли.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов говорил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации.

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