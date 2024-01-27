Беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по автомобилям волонтеров в Новой Каховке с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров», — написал он.

Согласно информации главы областного правительства, атака была зафиксирована у входа в социальный магазин и гуманитарный штаб в центре города.

«Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина», — отмечается в публикации.

Алексеенко уточнил, что в настоящее время медики борются за жизнь пострадавшей.

В сообщении прикреплены видеозапись удара и фотокарточка с последствиями обстрела.

В октябре администрация Троицкого района Луганской народной республики сообщила об ударе ВСУ по школе, в которой находились 20 детей и их родители.

Ранее в Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ.