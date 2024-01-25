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Хуситы заявили, что нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

Лидер «Ансар Аллах»: США ударами по Йемену не предотвратили атаки на свои корабли

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РИА «Новости»

Лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявил, что США ударами по Йемену не смогли предотвратить атаки на свои корабли в Красном море. Его цитирует РИА Новости.

До этого военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы подбили военный корабль США.

По его словам, это случилось во время столкновения военно-морских сил группировки с американскими эсминцами и кораблями в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее на Западе заявили, что Британия и США попали в ловушку в Красном море.

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Удары США по хуситам
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