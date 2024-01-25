Максимальный вес боевой части дрона ВСУ «Бобер» составил 20 кг. Об этом пишет «Лента.ру».

Сведения о барражирующем боеприпасе UJ-26 «Бобер» стали достоянием общественности в мае 2022 года. Аппарат построен по аэродинамической схеме «утка», что позволяет БПЛА маневрировать, обходя зоны действия ПВО.

Вес аппарата составляет 150 кг, дальность полета — 800-1000 км, а максимальная скорость — 200 км/ч, а стоимость — около $108 тыс.

До этого командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что РФ обладает преимуществом в количестве и применении FPV-дронов в зоне СВО из-за большей обеспеченности ресурсами.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

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