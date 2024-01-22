Военкоры опубликовали видео конфликта с бойцами «Восток-Ахмат» на блокпосту

Военкоры опубликовали видео конфликта между, предположительно, бойцами «Восток-Ахмат» и военнослужащими на посту. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По некоторым данным видео снято в зоне специальной военной операции (СВО). Предполагается, что в конфликте принимал участие командир батальона «Восток-Ахмат». На видео, военные на блокпосту остановили Mercedes и попросили показать боевое распоряжение, однако на документе не было даты.

Отмечается, что после диалога военный на блокпосту передернул затвор автомата, а к нему с взведенным пистолетом из машины вышел мужчина, представившийся как «командир батальона».

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что «чудом не дошло до стрельбы». По его словам, «во многих подобных инцидентах стрельба уже была».

До этого замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что сейчас в зоне СВО находятся 82 российских военных корреспондента. По словам Панкова, в 2023 году в зоне ведения боевых действий побывали 1100 журналистов.

Ранее Кадыров рассказал об отправке новых военных в зону СВО.