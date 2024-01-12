Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу изучил новые высокоточные боеприпасы России

Шойгу проинспектировал работу корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

close
100%
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В России завершаются испытания новой системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация [Тактическое ракетное вооружение] (…) организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу во время визита на предприятие в Подмосковье.

Как сообщает Минобороны, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» полностью выполнила гособоронзаказ за 2023 год. При этом с начала специальной военной операции объемы выпуска ряда высокоточных средств поражения увеличены в пять раз. Такие достижения стали возможны благодаря расширению и модернизации производства, увеличению численности сотрудников и переходу на рабочий график в режиме 24/7.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что «управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции».

Министр подчеркнул, что эту работу необходимо наращивать, так как «сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям».

9 января бойцы ВСУ сравнили российские планирующие бомбы с «открытыми вратами ада».

Ранее полковник СБУ назвал российские планирующие боеприпасы оружием, с которым не могут справиться на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами