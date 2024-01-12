Шойгу изучил новые высокоточные боеприпасы России

В России завершаются испытания новой системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация [Тактическое ракетное вооружение] (…) организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу во время визита на предприятие в Подмосковье.

Как сообщает Минобороны, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» полностью выполнила гособоронзаказ за 2023 год. При этом с начала специальной военной операции объемы выпуска ряда высокоточных средств поражения увеличены в пять раз. Такие достижения стали возможны благодаря расширению и модернизации производства, увеличению численности сотрудников и переходу на рабочий график в режиме 24/7.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что «управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции».

Министр подчеркнул, что эту работу необходимо наращивать, так как «сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям».

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