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В Британии заявили о шоке в НАТО после ударов российской армии по Украине

Аналитик Меркурис: массированные удары ВС России по Украине вызвали шок в НАТО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Массированные удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины «вызвали шок» в НАТО. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Он отметил, что за три недели были три серии крупных авиаударов.

«Они были разрушительными. Могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всем НАТО», — сказал Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что Североатлантический альянс поставил Киеву более трети своих зенитных ракет и одни из лучших радаров для укрепления противовоздушной обороны Украины, но ракетные удары России свели на нет все их усилия.

«Это вызвало шок в альянсе и внутри самой Украины, даже сам Зеленский заявляет, что система противовоздушной обороны находится на грани истощения», — добавил Меркурис.

До этого обозреватели британского издания Daily Express писали, что массированные удары со стороны РФ перегружают украинские системы противовоздушной обороны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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