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КНДР второй день подряд провела обстрелы у границы с Южной Кореей

Yonhap: КНДР выпустила более 60 снарядов у границы с Южной Кореей

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Shutterstock

Военные КНДР второй день подряд проводят стрельбы береговой артиллерии в районе островов вблизи с границей с Южной Кореей. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным южнокорейских военных, северокорейская армия выпустила более 60 снарядов из района к северо-западу от островов Ёнпхёндо. Отмечается, что все они приземлились в морской буферной зоне к северу от северной разграничительной линии в Желтом море.

Подчеркивается, что южнокорейские военные не намерены проводить стрельбы в ответ на действия КНДР.

Утром 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей острова Ёнпхёндо. Южнокорейские военные установили, что снаряды упали в морскую буферную зону — к северу от фактической морской границы двух стран в Желтом море. Южнокорейская республика также произвела в ответ около 400 выстрелов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ким Чен Ын посетил завод по производству ракетных установок.

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