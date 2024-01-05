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В Госдуме РФ объяснили призыв Залужного к депутатам Рады идти на фронт

Депутат Швыткин: Залужный призвал депутатов идти на фронт из-за демотивации ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались демотивированы, и это чувствуется даже на уровне командования. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом парламентарий прокомментировал недавнее высказывание главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Речь идет о призыве военачальника к депутатам Верховной рады отправиться на фронт.

«У украинской армии моральный дух подорван. Это связано, прежде всего, с неудачным, провальным контрнаступлением со стороны ВСУ и с успешными наступательными действиями со стороны наших военнослужащих», — указал Швыткин.

Он добавил, что в настоящее время Киев испытывает дефицит людских ресурсов. Из-за этого, по словам законодателя, Залужный и его приближенные начали паниковать.

В конце парламентарий подчеркнул, что сейчас единственным способом урегулировать конфликт является организация мирных переговоров. При этом в ходе диалога Украине придется согласиться выполнить условия РФ и подписать акт о своей безоговорочной капитуляции, резюмировал депутат.

4 января на Украине состоялось обсуждение нового закона о мобилизации. Во время встречи Залужный вышел из себя и предложил парламентариям самим отправиться в зону боевых действий, обратив внимание на нехватку людей.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию посредством лотереи или жеребьевки.

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