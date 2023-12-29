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Целью ударов ВС РФ по Украине назвали оружие НАТО

Отставной офицер СБУ Стариков: целью ударов ВС РФ по Украине было оружие НАТО

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Shutterstock

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью массированного удара по территории Украины было поставленное с Запада оружие. Его слова приводит РИА Новости.

«Они добились того, что перегрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям», — добавил он.

29 декабря Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Россия нанесла по Украине массированные смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет. Сообщается, что удары были произведены по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям.

Отмечается, что было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.

До этого МО РФ сообщило, что за неделю российские войска нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Это аэродромы, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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Операция на Украине
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