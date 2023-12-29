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Минобороны РФ назвало число россиян с отсрочкой от мобилизации

Минобороны: 834 224 человека получили право отсрочки от частичной мобилизации

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Виталий Невар/РИА Новости

Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Минобороны РФ.

Согласно материалам министерства «Армия в цифрах — 2023», почти треть (30,7%) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тыс. Такое право также получили 170 тыс. работников банковской системы (20,4%), энергетических компаний — 103,1 тыс. (12,4%), сельского хозяйства — 54,5 тыс. (6,5%), средств массовой информации — 43,7 тыс. (5,2%), других сфер — 206,9 тыс. (24,8%).

До этого Минобороны России представило социальную статистику мобилизованных — у большинства лишь школьное образование, у более половины есть жены и дети. Ведомство также впервые раскрыло, сколько точно россиян мобилизовали осенью прошлого года. Всего было мобилизовано 302 503 человека, 96,4% из них ранее служили в армии.

В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, который разрешил забрать всех, кто находится в запасе и не имеет права на отсрочку. Это в том числе те, кто по какой-то причине был освобожден от обычного призыва и никогда не служил в армии.

Ранее Путин заявил о роли участников специальной военной операции в будущем России.

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