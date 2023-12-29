Россия нанесла удары ракетами и дронами по Украине

ВС РФ нанесли массированный смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации Telegram-канала, российские военные используют не только «Искандеры», но и стратегическую авиацию с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».

«Удары наносятся по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.

До этого ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщало, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. Очевидец рассказал, что целью атаки, вероятно, был военный завод.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.