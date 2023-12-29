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Отличившихся в боях под Артемовском наградили медалями и орденами

Герасимов наградил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов

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РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов в зоне спецоперации удостоил военных, отличившихся при освобождении Марьинки, государственными наградами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, бойцам вручили Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады награды <...> за то, <...> что овладели Марьинкой», — подчеркнул глава Генштаба.

Герасимов также пожелал воинам побед на поле боя, крепкого здоровья, а также, чтобы мужчины целыми и невредимыми вернуться домой.

Отмечается, что «голубые береты» получили ордена Мужества, а также медали «За храбрость», «За отвагу», Суворова, Жукова и «За боевые отличия». Особо отличившимся военнослужащим награды вручал лично командир полка.

До этого костромские десантники сбили квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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