Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что законопроект о мобилизации будут дорабатывать

Представитель ВСУ Фитьо: законопроект о мобилизации будет дорабатываться

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Законопроект о мобилизации на Украине будет дорабатываться. Об этом заявил спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо в эфире украинского телемарафона.

«Есть законопроект, который будет дорабатываться. Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, нужно это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные», — сказал он.

По его словам, в вопросах мобилизации ничего не изменилось.

«Призывной возраст военнообязанных граждан — 18-60 лет, сейчас по мобилизации от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки. Мобилизация осуществляется планово», — добавил Фитьо.

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации, анонсированный украинским лидером Владимиром Зеленским, был направлен на дискредитацию главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 26 декабря. В числе прочего, предлагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, исключить категории ограниченной годности к военной службе и ввести другие изменения. Также все граждане Украины от 18 до 60 лет, в том числе женщины, должны будут иметь при себе помимо паспорта военно-учетные документы.

Сегодня стало известно об очередях из украинцев в паспортном столе Варшавы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами