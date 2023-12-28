На Украине заявили, что законопроект о мобилизации будут дорабатывать

Законопроект о мобилизации на Украине будет дорабатываться. Об этом заявил спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо в эфире украинского телемарафона.

«Есть законопроект, который будет дорабатываться. Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, нужно это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные», — сказал он.

По его словам, в вопросах мобилизации ничего не изменилось.

«Призывной возраст военнообязанных граждан — 18-60 лет, сейчас по мобилизации от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки. Мобилизация осуществляется планово», — добавил Фитьо.

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации, анонсированный украинским лидером Владимиром Зеленским, был направлен на дискредитацию главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 26 декабря. В числе прочего, предлагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, исключить категории ограниченной годности к военной службе и ввести другие изменения. Также все граждане Украины от 18 до 60 лет, в том числе женщины, должны будут иметь при себе помимо паспорта военно-учетные документы.

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