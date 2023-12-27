Лавров отказался комментировать конфликт Зеленского и Залужного

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного является внутренним делом государства. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ТАСС на пресс-конференции.

Министр отказался комментировать «разборки в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием». По его мнению, конфликт представляет собой «внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне».

«Пусть те, кто ей управляет, заботятся по этому конкретному поводу», — резюмировал Лавров.

До этого политолог Дмитрий Журавлев прогнозировал, что усиление борьбы за власть в Киеве станет последствием потери Украиной Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, эта борьба «идет давно, но сейчас она усилится».

Накануне Залужный подтвердил захват города Марьинка российской армией.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.