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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: потери ВСУ за сутки составили до 90 солдат на Южно-Донецком направлении

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 военнослужащих на Южнод-Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Водяного и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР)», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В результате этого, указали в Минобороны, потери противника составили до 150 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась танка, двух боевых машин пехоты, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика».

Также Министерство обороны России сообщило, что на Донецком направлении подразделения российской группировки «Юг» при поддержке огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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