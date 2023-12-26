На Украине не смогли ответить, откуда появятся деньги на экипировку для мобилизованных

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время общения с журналистами не смог ответить, откуда появятся деньги, чтобы в 2024 году экипировать всех мобилизованных. Видео с ответом Умерова опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.

«Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главкомом и НГШ (начальником Генерального штаба. — Прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Умеров, отвечая на вопрос об экипировке для мобилизованных.

При этом он отказался раскрывать, что и как было спланировано.

До этого Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил журналистам, что военное командование не запрашивало мобилизацию 500 тысяч человек. При этом депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что мобилизация еще полумиллиона человек в ВСУ необходима для восполнения санитарных потерь за год и формирования новых подразделений.

Залужный также рассказал о согласии Генштаба ВСУ с предложенными поправками о том, что в законодательстве, касающемся мобилизации, нужно оставить лишь две категории годности к военной службе — «годен» и «негоден». Впрочем, главком уточнил, что в командовании хотят, чтобы на фронт шли люди, которые физически готовы к этому..

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.