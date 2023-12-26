За минувшие сутки российская армия отбила три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщается в отчете министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции (СВО) в Telegram-канале.

Согласно информации оборонного ведомства, подразделения «Западной» группировки войск в кооперации с армейской артиллерией и авиацией отразили атаки украинской армии неподалеку от села Синьковка Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих», — говорится в сводке.

Кроме того, армия Украины лишилась самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация», одного танка и трех автомобилей.

Накануне пресс-служба Минобороны Российской Федерации сообщала, что бойцами российской армии были успешно отражены три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за одни сутки.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.