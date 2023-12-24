Германию и Британию предостерегли от военного конфликта с Россией

Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер заявил, что Германии и Великобритании не стоит вступать в военный конфликт с Россией, поскольку их армии находятся в плачевном состоянии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, оба государства истощили собственные военные запасы, передавая украинской стороне оружие. Он подчеркнул, чо численность армии Великобритании слишком мала, чтобы вступать в конфронтацию. Политолог считает, что даже объединившись с Германией, Лондон не смог бы противостоять Российской Федерации.

Миршаймер считает, что германская армия также находится в «жалком состоянии».

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал скорую дислокацию немецких войск в Литве историческим моментом.

16 декабря Писториус назвал отмену обязательной военной службы в стране ошибкой и допустил ее возобновление.

До этого он призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз. Он заявил, что к концу десятилетия в мире могут появиться новые вызовы, а фокус США рискует сместиться в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.