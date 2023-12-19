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Российские войска нанесли удар по ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: подразделения ВС РФ уничтожили 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Подразделения российской армии уничтожили 60 военных Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что боевой эпизод произошел в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

До этого на Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразила до 75 военнослужащих.

Также Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» из группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении.

Ранее российский военный сжег окоп ВСУ первой очередью из автомата.

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