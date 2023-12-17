Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские морпехи сочли высадку на левом берегу Днепра самоубийством

NYT: морпехи ВСУ считают высадку на левом берегу Днепра самоубийством

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Украинские морпехи высказали мнение, что попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области «самоубийственной миссией» и «расточительством». Их слова передает газета The New York Times (NYT).

Украинские военные считают, что наступление является «жестоким и бесполезным».

Согласно материалу NYT, бойцы Вооруженных сил Украины не соглашаются со «слишком оптимистичными оценками» чиновников о прогрессе в наступлении. По их словам, волны людей были разбиты после высадки или в воде во время переправы, а в большинстве мест на берегу негде окопаться.

В начале декабря ВСУ провалили попытки высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю составили до 450 военнослужащих. Украинские войска также лишились 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодок и 26 автомобилей.

В конце ноября российский расчет установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» сорвал попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении.

До этого в Минобороны сообщили о «колоссальных» потерях ВСУ в Херсонской области.

Ранее российские десантники сорвали высадку ВСУ в Херсонской области.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами