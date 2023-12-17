Украинские морпехи высказали мнение, что попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области «самоубийственной миссией» и «расточительством». Их слова передает газета The New York Times (NYT).

Украинские военные считают, что наступление является «жестоким и бесполезным».

Согласно материалу NYT, бойцы Вооруженных сил Украины не соглашаются со «слишком оптимистичными оценками» чиновников о прогрессе в наступлении. По их словам, волны людей были разбиты после высадки или в воде во время переправы, а в большинстве мест на берегу негде окопаться.

В начале декабря ВСУ провалили попытки высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю составили до 450 военнослужащих. Украинские войска также лишились 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодок и 26 автомобилей.

В конце ноября российский расчет установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» сорвал попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении.

До этого в Минобороны сообщили о «колоссальных» потерях ВСУ в Херсонской области.

Ранее российские десантники сорвали высадку ВСУ в Херсонской области.