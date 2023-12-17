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МО России поздравило ракетчиков с профессиональным праздником

Шойгу поздравил ракетчиков с профессиональным праздником

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Минобороны России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с профессиональным праздником. Об этом сообщили в Минобороны.

Министр уточнил в поздравлении с Днем ракетных войск стратегического назначения (РВСН), что это надежный барьер, защищающий от внешних угроз и гарант нацбезопасности.

Шойгу обратил внимание, что ракетчики вооружены уникальными, не имеющими аналогов стратегическими комплексами, которые характеризует высокая боеготовность.

«Отличная профессиональная подготовка <…> РВСН успешно осваивать современное вооружение, <…> эффективно действовать в любых условиях обстановки», — отметил глава ведомства.

В начале ноября Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО. По словам министра, военные разведчики, находясь на передовой, мужественно исполняют свой долг, добывают ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов России.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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