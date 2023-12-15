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На Западе заметили рост темпов производства танков в России

Army Recognition: несмотря на санкции, Россия производит 2,1 тысячи танков в год

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Станислав Красильников/РИА Новости

Несмотря на экономические санкции, российский военно-промышленный комплекс (ВПК) смог нарастить производство танков и другой бронетехники в 2023 году. Об этом говорится в публикации издания Army Recognition.

Авторы статьи приводят слова российского военного эксперта Виктора Мураховского, который утверждает, что оборонная промышленность России в 2023 году поставила в армию около 2,1 тыс. танков различных моделей.

Отмечается, что если в 2020 году российские военные получили 120 танков Т-72Б3, то в 2023-м Вооруженным силам передали 840 единиц данного типа танков. Кроме, того в этом году изготовили 210 танков Т-90М «Прорыв», говорится в статье.

«Очевидно, что, несмотря на ряд серьезных проблем, России удалось интенсифицировать производство танков и бронемашин», — сообщает издание.

При этом в Army Recognition констатировали, что российская промышленность сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров и санкционным давлением.

Авторы публикации подчеркивают, что Россия решила возобновить производство боевого танка Т-80, модели советской эпохи, главным образом из-за его эффективности в продолжающемся конфликте на Украине.

До этого сообщалось, что российские танки Т-80БВМ сумели сорвать ротацию военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее Путин назвал число уничтоженной бронетехники с начала контрнаступления ВСУ.

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