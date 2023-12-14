Летевший на Москву беспилотник сбили в Наро-Фоминске

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны в Наро-Фоминском городском округе отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который летел на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

До этого исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов заявил, что обломки летевшего к Москве беспилотника, сбитого системами ПВО в Подольске, упали в районе деревни Борисовка.

По предварительным данным, написал Артамонов, на территории падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Утром 29 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны в городском округе Подольск удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

О нейтрализации беспилотника также сообщило российское Минобороны. По его данным, БПЛА самолетного типа был нейтрализован в 7:30 мск.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.