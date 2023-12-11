Завершена модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон»

Президенту России Владимиру Путину доложили, что модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон» была завершена в ноябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира, капитана первого ранга Алексея Рябоштана.

«Закончили модернизацию под «Циркон» в ноябре этого года, буквально десять дней прошло. Загрузили боевые ракеты — четыре изделия», — рассказал Рябоштан.

Он отметил, что стрельб пока еще не было, однако экипаж корабля готов к выполнению поставленных перед ним задач.

11 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Глава государства подчеркнул, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» значительно превосходят другие корабли своего класса.

Всего до конца текущего года флот Российской Федерации должен получить 12 новых кораблей надводного и подводного типа.

Ранее Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей.