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Завершена модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон»

Модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон» завершена в ноябре

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Владимир Гальперин/РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путину доложили, что модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон» была завершена в ноябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира, капитана первого ранга Алексея Рябоштана.

«Закончили модернизацию под «Циркон» в ноябре этого года, буквально десять дней прошло. Загрузили боевые ракеты — четыре изделия», — рассказал Рябоштан.

Он отметил, что стрельб пока еще не было, однако экипаж корабля готов к выполнению поставленных перед ним задач.

11 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Глава государства подчеркнул, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» значительно превосходят другие корабли своего класса.

Всего до конца текущего года флот Российской Федерации должен получить 12 новых кораблей надводного и подводного типа.

Ранее Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей.

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