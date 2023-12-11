На Филиппины прибыли корабли Тихоокеанского флота РФ

Отряд больших противолодочных кораблей (БПК) Тихоокеанского флота России прибыл в порт Манилы на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

По данным агентства, в порт Манилы прибыли БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». Корабли прибыли на Филиппины с деловым заходом.

Отмечается, что с обзорной экскурсией корабли посетят филиппинские военнослужащие, представители парламента и МИД страны. Также запланировано выступление посла России на Филиппинах Марата Павлова перед российскими военнослужащими.

До этого РИА Новости сообщало, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Трибуц» прибыл в Южно-Китайское море.

В регионе действует отряд Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» — в дальний поход корабли направились 7 октября.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.