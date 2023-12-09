Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ сбросили с дронов три взрывных устройства на российский регион

Гладков: три взрывных устройства сбросили ВСУ с дронов на Белгородскую область

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Три взрывных устройства с беспилотных летательных аппаратов были сброшены Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгородскую область минимум шесть раз за сутки, была зафиксирована атака дроном-камикадзе. По данным Гладкова, в результате атак никто не пострадал.

«В селе Красный Хутор с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, противник также атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Устинка с беспилотного летательного аппарата сброшено одно взрывное устройство», — указал Гладков.

На окраине населенного пункта Дроновка в Грайворонском городском округе с беспилотного воздушного судна украинские войска сбросили одно самодельное взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине населенного пункта Вязовое зафиксировано два прилета после артиллерийского обстрела.

По селу Муром в Шебекинском городском округе ВСУ выпустили два минометных снаряда, по населенному пункту Ленинский — один минометный снаряд.

«Ни в одном из населенных пунктов разрушений нет», — добавил Гладков.

7 декабря Гладков сообщал, что село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами