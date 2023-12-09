ВСУ сбросили с дронов три взрывных устройства на российский регион

Три взрывных устройства с беспилотных летательных аппаратов были сброшены Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгородскую область минимум шесть раз за сутки, была зафиксирована атака дроном-камикадзе. По данным Гладкова, в результате атак никто не пострадал.

«В селе Красный Хутор с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, противник также атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Устинка с беспилотного летательного аппарата сброшено одно взрывное устройство», — указал Гладков.

На окраине населенного пункта Дроновка в Грайворонском городском округе с беспилотного воздушного судна украинские войска сбросили одно самодельное взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине населенного пункта Вязовое зафиксировано два прилета после артиллерийского обстрела.

По селу Муром в Шебекинском городском округе ВСУ выпустили два минометных снаряда, по населенному пункту Ленинский — один минометный снаряд.

«Ни в одном из населенных пунктов разрушений нет», — добавил Гладков.

7 декабря Гладков сообщал, что село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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