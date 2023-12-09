ВСУ нанесли более 90 ударов за сутки по Херсонской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 9 декабря выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области 43 снаряда, еще 53 удара были нанесены днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что под огнем ВСУ оказались 12 населенных пунктов Херсонской области.

Кроме того, прилеты были зафиксированы в Новой Каховке, Каховке, Пролетарке, Песчановке, Корсунке, Алешках Днепрянах, Голой Пристани, Кардашинке, Новой Збруевке. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра и острова.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.