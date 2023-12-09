Вертолеты ВС РФ поразили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в операции приняла участие армейская авиация «Западной» группировки войск. В заявлении подчеркивается, что удары наносились при помощи неуправляемых авиационных ракет С-8 и на расстоянии до шести километров от мест дислокации украинских солдат.

«За время боевого вылета экипажи [вертолетов Ка-52] выполнили задачу успешно», — уточнили в министерстве.

Также представители ведомства добавили, что при подлете к зоне боевого применения российские пилоты двигаются на максимально малой высоте и огибают рельеф местности. Благодаря этому украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут засечь самолеты Вооруженных сил РФ.

Более того, в министерстве обратили внимание на отличие каждого вылета от предыдущего. Российские военные меняют маршруты полетов и активно используют тепловые ловушки, чтобы запутать бойцов ВСУ.

9 декабря в министерстве обороны РФ также рассказали об уничтожении украинской боевой техники на Купянском направлении. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) при помощи дронов обнаружили позиции ВСУ, после чего нанесли точные удары по заданным целям.

Ранее в ЛНР сообщили о работе западных журналистов под городом Купянском.