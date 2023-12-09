Норвегия проводит учения с похоронами солдат на фоне конфликта на Украине

Норвежские военные проводят тренировочные похороны на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет портал NRK.

Отмечается, что после начала специальной военной операции России на Украине сценарии учений стали «острее и реальнее».

«Норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — говорится в публикации.

По предположению автора, таким образом норвежские солдаты могут психологически готовить себя к возможному конфликту.

Как отметил сержант Вооруженных сил (ВС) Норвегии Стиан Мо, такие учения позволяют бойцам «проветрить головы» и быть готовыми к военным действиям.

До этого министр обороны Российской Федерации рассказал на селекторном совещании, что стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» станут итоговым мероприятием подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ в 2024 году.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.