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Норвегия проводит учения с похоронами солдат на фоне конфликта на Украине

NRK: норвежская армия проводит тренировочные похороны солдат из-за Украины

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Depositphotos

Норвежские военные проводят тренировочные похороны на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет портал NRK.

Отмечается, что после начала специальной военной операции России на Украине сценарии учений стали «острее и реальнее».

«Норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — говорится в публикации.

По предположению автора, таким образом норвежские солдаты могут психологически готовить себя к возможному конфликту.

Как отметил сержант Вооруженных сил (ВС) Норвегии Стиан Мо, такие учения позволяют бойцам «проветрить головы» и быть готовыми к военным действиям.

До этого министр обороны Российской Федерации рассказал на селекторном совещании, что стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» станут итоговым мероприятием подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ в 2024 году.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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