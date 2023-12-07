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В Росгвардии РФ появятся добровольческие формирования

Дума разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Госдума разрешит набирать в ряды Росгвардии добровольцев. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, соответствующий законопроект был принят во втором, основном чтении в ходе пленарного заседания.

Согласно законопроекту, Росгвардия сможет иметь в своих рядах добровольческие формирования, которые будут иметь льготы и социальные гарантии, действующие для военнослужащих по контракту и мобилизованных.

Депутаты предлагают прописать в законе «Об обороне», что добровольческие формирования могут создаваться в рядах Росгвардии по решению президента. Их могут привлекать для выполнения задач в период мобилизации, действия военного положения или в условиях вооруженного конфликта, в том числе за пределами РФ.

До этого комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил продление кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) до конца 2024 года. Как пояснил председатель комитета Анатолий Аксаков, было принято решение продлить кредитные каникулы еще на год, так как СВО продолжается.

Ранее депутат Пискарев говорил, что призывники смогут служить в пограничной службе ФСБ.

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