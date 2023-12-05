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Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: силы РФ отразили три атаки ВСУ у Ивановки и Синьковки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отразили три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.

Силы РФ также нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 35-ти военных, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что взятие российскими войсками поселка Артемовское под городом Артемовск означает разрушение части созданного Вооруженными силами Украины (ВСУ) «донбасского кольца».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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