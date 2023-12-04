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Rheinmetall поставит на Украину снаряды на сумму €142 млн

Rheinmetall намерен передать ВСУ боеприпасы на сумму €142 млн в 2025 году

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в зону украинского конфликта боеприпасы, общая стоимость которых составит €142 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте.

В заявлении указано, что организация передаст данные снаряды Киеву только в 2025 году. При этом речь идет именно об артиллерийских боеприпасах, подчеркивается в публикации.

«Rheinmetall получил большой заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами <...> на сумму €142 млн. <...> Их доставят в 2025 году», — говорится в сообщении компании.

3 декабря польское агентство PAP опубликовало материал, согласно которому правительство республики намерено снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) дополнительными самоходными гаубицами Krab. Ожидается, что очередная партия вооружений будет состоять из более 50 единиц данного вида техники.

По информации журналистов, к текущему моменту Варшава уже передала Киеву часть машин. Всего украинские власти получили 18 гаубиц из 56, уточнили авторы соответствующей статьи.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall анонсировал запуск производства бронемашин на территории Украины.

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