Армия Британии столкнулась с дефицитом бюджета

Министерство обороны Великобритании оценило дефицит своего бюджета на новое вооружение и технику на следующие 10 лет в £16,9 млрд (около $22 млрд). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По оценкам оборонного ведомства королевства, это самый большой дефицит в ежегодных 10-летних прогнозах с момента их первой публикации в 2012 году. В худшем случае он может достичь £29,8 млрд.

Отмечается, что одной из основных причин дефицита стало увеличение расходов на ядерную и военно-морскую программы, которые в совокупности выросли на £54,6 млрд. В отчете оборонного ведомства говорится, что стремительный рост инфляции в Великобритании способствовал увеличению затрат на план оснащения, при этом министерство не получило дополнительного финансирования для его покрытия.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить производящие оружие в государствах НАТО компании повысить производительность для того, чтобы в течение по меньшей мере двух лет удовлетворить нужды Украины в вооружениях.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.