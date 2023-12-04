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Армия Британии столкнулась с дефицитом бюджета

FT: британская армия столкнулась с дефицитом бюджета в £16,9 млрд

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1st Lt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/AP

Министерство обороны Великобритании оценило дефицит своего бюджета на новое вооружение и технику на следующие 10 лет в £16,9 млрд (около $22 млрд). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По оценкам оборонного ведомства королевства, это самый большой дефицит в ежегодных 10-летних прогнозах с момента их первой публикации в 2012 году. В худшем случае он может достичь £29,8 млрд.

Отмечается, что одной из основных причин дефицита стало увеличение расходов на ядерную и военно-морскую программы, которые в совокупности выросли на £54,6 млрд. В отчете оборонного ведомства говорится, что стремительный рост инфляции в Великобритании способствовал увеличению затрат на план оснащения, при этом министерство не получило дополнительного финансирования для его покрытия.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить производящие оружие в государствах НАТО компании повысить производительность для того, чтобы в течение по меньшей мере двух лет удовлетворить нужды Украины в вооружениях.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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