По информации Министерства обороны РФ, российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости.

С помощью разведывательных беспилотников были обнаружены огневые позиции ствольной артиллерии Вооруженных Сил Украины и станция связи, через которые осуществлялось управление украинскими подразделениями. После передачи координат целей, десантники нанесли точные удары с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Представители Министерства обороны РФ сообщили, что операторы проявили профессионализм и мастерство, уничтожив две самоходные артиллерийские установки и одну гаубицу западного производства вместе с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи.

2 декабря ВСУ провалили попытки высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю составили до 450 военнослужащих. Украинские войска также лишились 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодок и 26 автомобилей.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.