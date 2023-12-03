В Госдуме заявили о необходимости продлить срочную службу в армии до двух лет

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев рассказал изданию NEWS.ru, что из-за серьезной военно-политической обстановки в России вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно.

Согласно его подсчетам, первые шесть месяцев новобранцы должны обучаться в учебных частях, а затем еще полтора года находиться непосредственно в войсках. По его словам, это позволит создать мощную, хорошо обученную армию, способную отразить атаки противников.

«Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину», — заключил Соболев, добавив, что и командиры должны научиться управлять подразделениями и организовывать между ними взаимодействие.

Соболев отметил, что конечное решение будет зависеть от президента России, и он эту инициативу поддерживает.

До этого член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что ротация призванных для участия в спецоперации россиян не будет производиться за счет новой волны мобилизации.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект приказа о бесплатном обучении участников СВО и их детей на подготовительных курсах в вузах.