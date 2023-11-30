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ВС РФ на Донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ

МО РФ: Вооруженные силы России отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны рФ.

Также в районе Авдеевки Донецкой народной республики было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ, по данным российского Минобороны, составили до 270 бойцов. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

В районе Желанного в ДНР была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек на Южнодонецком направлении за минувшие сутки. По данным ведомства, подразделения группировки ВС РФ «Восток» атаковали 72-ю механизированную, 79-ю десантно-штурмовую, 58-ю мотопехотную бригады ВСУ при поддержке авиации и артиллерии. Бои шли в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка в ДНР.

29 ноября сообщалось, что российские войска взяли под контроль поселок Артемовское, который находится рядом с городом Артемовск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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