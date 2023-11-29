Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В список для обмена ХАМАС включил 13-летнюю дочь гражданина России

МИД России: ХАМАС планирует освободить 13-летнюю дочь россиянина

close
100%
Yousef Masoud/Global Look Press

Тринадцатилетнюю девочку Гали Таращански — дочь гражданина Российской Федерации включили на 29 ноября в список для обмена между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом Министерство иностранных дел РФ сообщило ТАСС.

«О ее освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Ожидаем, что договоренности будут выполнены», — добавили в министерстве.

До этого газета Times of Israel сообщала, что израильская канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху получила список заложников, которых палестинское движение ХАМАС планирует освободить 29 ноября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий