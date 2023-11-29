В список для обмена ХАМАС включил 13-летнюю дочь гражданина России

Тринадцатилетнюю девочку Гали Таращански — дочь гражданина Российской Федерации включили на 29 ноября в список для обмена между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом Министерство иностранных дел РФ сообщило ТАСС.

«О ее освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Ожидаем, что договоренности будут выполнены», — добавили в министерстве.

До этого газета Times of Israel сообщала, что израильская канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху получила список заложников, которых палестинское движение ХАМАС планирует освободить 29 ноября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.