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В НАТО заявили, что истребители F-16 не помогут Украине

Столтенберг: поставки Украине F-16 не изменят фундаментально ситуацию на фронте

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Поставки Украине самолетов-истребителей американского производства F-16 не изменят фундаментально ситуацию на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД, трансляция велась на YouTube.

По его словам, поставки этих самолетов Киеву помогут нанести потери российской армии, однако сами по себе они не являются «серебряными пулями», способными решить все проблемы и фундаментально изменить ситуацию на фронте.

При этом генсек не смог назвать конкретные сроки, когда Киев получит эти самолеты.

Также Столтенберг сообщил, что НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил республики.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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