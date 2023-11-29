Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине собираются забрать в армию 86-летнюю женщину

В Днепре повестку в украинскую армию выписали 86-летней женщине

В Днепре повестку в украинскую армию выписали 86-летней женщине, ранее эвакуированной из Артемовска в мае 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на социальные сети.

Внучка женщины записала видео, на котором продемонстрировала паспорт своей бабушки — повестка пришла Горностаевой Жанне Владимировне, которая родилась 21 января 1937 года.

В Днепре эвакуировавшаяся из Артемовска женщина проживает по временной регистрации. Внучка женщины связывает получение повестки с тем, что у Жанны Владимировны есть медицинское образование, а на Украине с 1 октября 2023 года вступило в силу постановление о том, что женщины-медики и фармацевты должны встать на воинский учет.

Внучка женщины возмущена действиями местного военкомата, и считает, что ее бабушку хотят мобилизовать «из мести», потому что она жила в бывшей Донецкой области Украины.

До этого на Украине призывник сбежал из военкомата через окно второго этажа.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий