На Украине собираются забрать в армию 86-летнюю женщину

В Днепре повестку в украинскую армию выписали 86-летней женщине, ранее эвакуированной из Артемовска в мае 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на социальные сети.

Внучка женщины записала видео, на котором продемонстрировала паспорт своей бабушки — повестка пришла Горностаевой Жанне Владимировне, которая родилась 21 января 1937 года.

В Днепре эвакуировавшаяся из Артемовска женщина проживает по временной регистрации. Внучка женщины связывает получение повестки с тем, что у Жанны Владимировны есть медицинское образование, а на Украине с 1 октября 2023 года вступило в силу постановление о том, что женщины-медики и фармацевты должны встать на воинский учет.

Внучка женщины возмущена действиями местного военкомата, и считает, что ее бабушку хотят мобилизовать «из мести», потому что она жила в бывшей Донецкой области Украины.

До этого на Украине призывник сбежал из военкомата через окно второго этажа.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.