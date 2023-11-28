Студентам, участвующим в СВО, вручили награды

В ходе телемоста, организованного заместителем командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России, были вручены государственные награды студентам, которые приняли академический отпуск и участвуют в специальной операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны РФ.

«В рамках телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и временными базированиями подразделений в Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях, студенты Северо-Кавказского федерального университета, проходящие заочное обучение, были награждены государственными наградами за свои заслуги на передовой», — говорится в сообщении.

Представители министерства пояснили, что студенты российских вузов принимают академические отпуска для участия в специальной военной операции. Они добровольно заключают контракты с министерством обороны и, после прохождения полного курса боевой и специальной подготовки, отправляются выполнять боевые задачи в защиту суверенитета страны.

Медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени были вручены военнослужащим за проявленные мужество, отвагу и героизм. Награжденные проявили их при выполнении боевых задач по удержанию позиций в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

В Минобороны отметили: «Благодаря профессионализму и мастерству российских военнослужащих, планы украинского командования по прорыву обороны на Запорожском направлении не удалось осуществить».

Также стало известно, сколько казаков приняли участие в спецоперации на Украине. Aтаман Всероссийского казачьего общества (ВКО) Виталий Кузнецов заявил, что казачьи подразделения являются одними из самых профессиональных и лучших на поле боя. Атаман подчеркнул, что к текущему моменту более одной тысячи казаков получили государственные награды за различные подвиги в зоне боевых действий.

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