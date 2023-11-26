Собянин сообщил о сбитом над Раменским беспилотнике

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что еще одна атака украинских беспилотников на Москву отбита — один из БПЛА сбит в небе над Раменским. Об этом Собянин заявил в своем Telegram-канале.

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролёте беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — пишет Собянин.

До этого мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве ночью 26 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили массовую атаку беспилотников в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа.

После этого Собянин сообщил еще об одном сбитом под Москвой украинском беспилотнике.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.