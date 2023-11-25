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Маска испугал дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине

Маск назвал пугающей нехватку снарядов в США из-за поставок оружия на Украину

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск признался, что его пугает дефицит боеприпасов в США из-за поставок вооружений в зону украинского конфликта. Такой пост предприниматель опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Миллиардер прокомментировал одну из записей в аккаунте бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса. Последний заявил, что Вашингтон до сих пор не решил проблему нехватки снарядов, возникшую из-за помощи Киеву.

Как указал Сакс, впервые об истощении американских арсеналов начали говорить в 2022 году. Однако правительство страны не предприняло никаких действий, а деиндустриализация привела только к еще большему снижению боеспособности США.

«Пугающе», — отметил Маск в комментариях под соответствующим постом.

25 ноября американский политолог и журналист Джон Вароли заявил, что американские граждане начали высказываться против продолжения финансирования Украины. По его словам, многие жители страны осознали истинное положение дел на Украине и теперь требуют скорейшего начала переговоров между сторонами конфликта.

Ранее в Пентагоне сообщили о передаче украинским войскам почти всех запасов оружия.

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