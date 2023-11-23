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На военной технике РФ в зоне спецоперации появился новый тактический знак

Новый тактический символ обнаружили на военной технике ВС России в зоне СВО

Новый тактический символ заметили на российской военной технике в зоне спецоперации — перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. Соответствующие кадры разместило информагентство ТАСС в своем Telegram-канале.

На видеозаписи демонстрируется, что на установленном на бронепоезд бронетранспортере белой краской нанесены вышеуказанные знаки. До этого военная техника с подобными символами в объективы еще не попадала.

Согласно информации агентства, треугольники появились на бронепоезде весной-летом текущего года.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич раскрыл значение буквы V на израильских танках. По его словам, литеру V давно наносят на танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за их понятности и различимости на больших дистанциях.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300.

Ранее украинское издание опубликовало видео двух подбитых немецких танков Leopard.

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Операция на Украине
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